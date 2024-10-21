Пострадавшие от паводка 59 семей замерзают в новостройке Уральска

Жильцы дома расположенного по адресу Оракбаева 1В рассказали, что заселились в новостройку 17 сентября 2024 года. Им обещали через две недели подключить газ и отопление, однако до сих пор не подключили.

В редакцию «МГ» обратились жильцы дома расположенного по адресу Оракбаева 1В. Они рассказали, что заселились в новостройку 17 сентября 2024 года. Им обещали через две недели подключить газ и отопление, однако до сих пор не подключили.

Собравшиеся отметили, что в их квартирах невыносимо холодно. Дети ходят и спят в шапках и куртках. Они спасаются лишь маленькими обогревателями от электричества, которые ни на минуту не отключают.

— Мы заселились и нам пообещали через две подключить газ, отопление, горячую воду. До сих пор ничего не подключили. Обращались в акимат, нас направляют ЖКХ. В ЖКХ сказали, что наш дом уже не на их балансе и отправили к застройщику. Застройщик кормит нас каждый день обещаниями, что «завтра» подключат. И так, каждый день. Нам говорили, что с нашим домом сделают исключение и газ подключат раньше, а не когда заселятся 70% владельцев квартир. У нас у всех по трое-четверо детей. Моей дочке всего месяц. Она лежит укутанная в одеяла. В каждой комнате у нас электрообогреватели. Пусть тогда нам компенсируют то, сколько мы тратим на обогрев. У каждого уже накопилось по 30-40 тысяч тенге. А в этом доме выдали 59 семьям квартиры и все они пострадавшие от паводка, — сказала жительница дома Асель Исеева.

Жильцы говорят, что во многих квартирах образовалась сырость. Дети болеют, кашляют. Сейчас в новостройке идут полным ходом работы: доделывают козырьки над подъездам, ведут благоустройство.

Заместитель акима Уральска Жандос Дуйсенгалиев прокомментировал ситуацию на брифинге. Он пояснил, что дом является коммерческим и часть квартир выкупили для пострадавших от паводка. Застройщиком является ТОО «СВС Батыс».

— Половина дома уже заселились, другая половина ещё пустует, квартиры застройщик не продал. В этих квартирах отсутствуют котлы и QazaqGaz Aimaq отказывается подключать дом к газоснабжению, это небезопасно для жизни людей. Сегодня, 21 октября, мы переговорили с руководством и этот вопрос решим в ближайшее время, — пояснил Жандос Дуйсенгалиев.

Руководитель управления энергетики и ЖКХ ЗКО Мирас Мулкай дополнил, что квартиры, которые ещё не продали — там поставят заглушки и только тогда подключат газоснабжение. Ждать пока квартиры продадутся не будут.

К слову, в Уральске насчитывается 1215 многоэтажных домов. Всех их подключили к теплоснабжению, но после подключения в двух домах образовались проблемы по внутренним сетям по адресам: Гагарина 36/4 и Х.Доспановой 58А.