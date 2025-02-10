62-летнюю женщину убили и расчленили в Атырау

Чудовищное преступление произошло в ночь на 7 февраля во дворе частного дома Атырау. 62-летнюю женщину убили и расчленили, а некоторые части тела сожгли. По некоторым данным, на месте происшествия были найдены фрагменты тела несчастной: тазобедренная кость, часть черепа.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в убийстве женщины подозревается её 35-летний родственник. Полицейские задержали его и водворили в изолятор временного содержания.