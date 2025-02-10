Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия Социум

62-летнюю женщину убили и расчленили в Атырау

Некоторые части тела сожгли.
Арайлым Усербаева
62-летнюю женщину убили и расчленили в Атырау

Чудовищное преступление произошло в ночь на 7 февраля во дворе частного дома Атырау. 62-летнюю женщину убили и расчленили, а некоторые части тела сожгли. По некоторым данным, на месте происшествия были найдены фрагменты тела несчастной: тазобедренная кость, часть черепа.

В пресс-службе департамента полиции Атырауской области сообщили, что в убийстве женщины подозревается её 35-летний родственник. Полицейские задержали его и водворили в изолятор временного содержания. 

Главный баннер

– Возбуждено уголовное дело, ведётся комплекс следственных мероприятий, все обстоятельства выясняются, - заверили в полиции.

полиция убийство жестокость

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article