65 тысяч зрителей: столица металлургии Казахстана отпраздновала День металлурга

Город Темиртау на один вечер превратился в главное музыкальное пространство Карагандинской области. Масштабный праздничный концерт ко Дню металлурга снова побил все рекорды и собрал у себя около 65 тысяч зрителей - жителей города, работников компании, ветеранов предприятия, и гостей из разных городов региона.

По доброй традиции Qarmet объединил на одной площади тысячи людей, чтобы вместе отметить главный профессиональный праздник индустриального города. Концерт стал самым ярким и масштабным событием этого лета — с фееричными выступлениями, живой музыкой, световым шоу и атмосферой большого народного праздника.

Программа собрала на одной сцене артистов разных поколений и музыкальных направлений. Перед зрителями выступили M’Dee, Айқын, JazzDauren, Мирас Жугунусов, Yenlik, группы «Ирина Кайратовна» и «Винтаж». Каждый артист привнёс в этот вечер своё настроение, а публика встречала исполнителей громкими аплодисментами, подпевала знакомым композициям и снимала самые яркие моменты концерта.

По-настоящему фееричным стало выступление группы «Ирина Кайратовна». С первых композиций артисты задали высокий ритм, а пространство перед сценой превратилось в огромный танцпол. Узнаваемые треки, юмор и постоянное взаимодействие с публикой создали атмосферу настоящего музыкального фестиваля.

«Темиртау! С Днём металлурга вас! Город сильнейших! Сегодня ваш профессиональный праздник. Мамы, папы, все работают на Qarmet, весь город держится на этом! Поздравляем всех!» — поздравили участники группы со сцены.

Кульминацией концертной программы стало выступление группы «Винтаж». Тысячи зрителей вместе с артистами исполнили хиты, знакомые нескольким поколениям слушателей. Яркая сценическая постановка, световое шоу и громкие голоса публики сделали финал вечера по-настоящему незабываемым.

«Теміртау сәлем! Металлург күні құтты болсын! Прекрасный город, прекрасные вы! С праздником!», —поздравила со сцены солистка группы «Винтаж» Анна Плетнева.

На протяжении всего вечера площадь оставалась наполненной музыкой, светом и эмоциями. Гости делились фотографиями и видеозаписями, поздравляли металлургов и сохраняли в памяти моменты большого праздника.

Грандиозным финалом праздничного вечера стал масштабный фейерверк, озаривший небо над площадью. Яркие залпы стали эффектной кульминацией большого праздника и символом глубокого уважения к людям огненной профессии.

День металлурга ещё раз напомнил, насколько тесно связаны Темиртау и металлургический комбинат. За производственными достижениями Qarmet стоят люди, а грандиозный концерт стал ярким признанием их труда, профессионализма и верности многолетним металлургическим традициям.