67 объяснительных собрали с родителей в Уральске по поводу эмоционального состояния их детей

Все итоги служебного расследования городским отделом образования по поводу распространения сообщений о суициде школьницы передали участковому инспектору, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата г. Уральск рассказали, что с родителей 4 классов были взяты 67 объяснительных по поводу эмоционального состояния их детей. - Все родители написали объяснительные и никто не подтвердил, что факт попытки суицида среди учеников 4 классов в школе №3. Сейчас все материалы, собранные отделом образования переданы инспектору. Уже найдены лица, которы