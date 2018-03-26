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Происшествия Социум

67 объяснительных собрали с родителей в Уральске по поводу эмоционального состояния их детей

Все итоги служебного расследования городским отделом образования по поводу распространения сообщений о суициде школьницы передали участковому инспектору, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата г. Уральск рассказали, что с родителей 4 классов были взяты 67 объяснительных по поводу эмоционального состояния их детей. - Все родители написали объяснительные и никто не подтвердил, что факт попытки суицида среди учеников 4 классов в школе №3. Сейчас все материалы, собранные отделом образования переданы инспектору. Уже найдены лица, которы
gorod
67 объяснительных собрали с родителей в Уральске по поводу эмоционального состояния их детей
Все итоги служебного расследования городским отделом образования по поводу распространения сообщений о суициде школьницы передали участковому инспектору, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе акимата г. Уральск рассказали, что с родителей 4 классов были взяты 67 объяснительных по поводу эмоционального состояния их детей. - Все родители написали объяснительные и никто не подтвердил, что факт попытки суицида среди учеников 4 классов в школе №3. Сейчас все материалы, собранные отделом образования переданы инспектору. Уже найдены лица, которые начали распространять эти слухи. На этих родителей подадут в суд и привлекут их к ответственности, - пояснили в пресс-службе городского акимата. Напомним, 16 марта по месенджеру WhatsApp приходило сообщения о том, что ученица 4 класса пыталась спрыгнуть с крыши якобы из-за плохой оценки приходило жителям Уральска 16 марта. Однако, как выяснилось позже, информация о попытке суицида является ложной.
школа суицид

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