Всего в 2017 году к административной ответственности привлекли 726 водителей за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".

Иллюстративное фото с сайта auto.gazeta.kz В пресс-службе суда ЗКО сообщили, что 38 автолюбителям суд назначил административный арест. - Всего в 2017 году в административный суд ЗКО поступило 726 дел по факту вождения автотранспорта в состоянии алкогольного или наркотического опьянения согласно статье 608 КОАП РК. Из них 688 автомобилистов лишили водительских прав сроком от трех до пяти лет, - рассказали в пресс-службе областного суда. Однако, в суде отметили, что число нарушений ПДД на дорогах области ежегодно становится меньше.