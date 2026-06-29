7 студентов осудили за дропперство в ЗКО

Дропперы - это главное звено в интернет-мошенничестве. Именно они помогают преступникам выводить и отмывать украденные деньги. Только за последние пять месяцев через них обналичили около 400 миллионов тенге, отобранных у казахстанцев, сообщила Генеральная прокуратура РК.

- С тех пор как осенью 2025 года за дропперство ввели уголовную ответственность, в стране завели уже больше 700 дел. Наказание по этой статье (232-1 УК РК) суровое - до 7 лет тюрьмы за незаконную передачу своих карт и счетов или за переводы в чужих интересах. Новый закон уже вовсю работает: за это время под суд пошли 216 дропперов, и 202 из них уже выслушали приговоры, - отметили в надзорном органе.

По информации Генпрокуратуры, в Западно-Казахстанской области семеро 19-летних студентов колледжа получили по 3 года ограничения свободы. Парни открывали на себя карты и отдавали к ним доступ мошенникам. Через эти счета преступники вывели больше 4 миллионов тенге, украденных у людей, включая пенсионеров. Теперь студенты стоят на учете, обязаны бесплатно работать на общественных работах и строго соблюдать правила. Если они нарушат хоть одно требование, их сразу отправят в настоящую тюрьму.

- Помимо судимости, дропперы попадают в черный список банков - им блокируют счета и запрещают пользоваться картами. Те же риски ждут тех, кто торгует криптовалютой на нелицензированных биржах в МФЦА (Международном финансовом центре "Астана"). Мошенники часто используют их, чтобы отмывать грязные деньги, - заключили в ведомстве.

Что делать, если вы уже отдали свою карту чужому человеку?

Срочно заблокируйте ее через приложение или отправляйтесь в отделение банка. Так вы спасете себя от соучастия в преступлении. К тому же по закону (статья 232-1 УК РК), если человек сам добровольно во всем признался и помог поймать мошенников, его освобождают от уголовной ответственности.