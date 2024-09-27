Эксперт отметила, что проблема подростковой беременности является не только медицинской, но также экономической и социальной.

На низкую осведомленность о способах контрацепции и инфекциях, передающихся половым путем, указала акушер-гинеколог Айжан Туреханова на форуме в Астане, передает NUR.KZ.

Эксперт отметила, что проблема подростковой беременности является не только медицинской, но также экономической и социальной.

— Современная молодежь подражает взрослым и очень рано начинает половую жизнь. В настоящее время 70% молодежи нашей страны вступают в первый половой контакт до 15 лет, — сказала она.

При этом, согласно словам гинеколога, многие не осведомлены о методах контрацепции и способах защиты репродуктивного здоровья.

— Очень поздно узнают о том, что они беременны… по статистике Минздрава РК, в 2023 году забеременели в Казахстане 2 105 девочек до 18 лет. Наибольшее количество забеременевших девочек зарегистрировано в Туркестанской, Мангистауской и Алматинской областях. И количество родивших до 18 лет составило 1420 девочек..., — заявила врач.

Координатор Teenergizer и национальный консультант Глобального фонда по профилактике ВИЧ в Казахстане Мирас Мурзахан подчеркнул, что подростки в Казахстане не имеют доступа к достаточной информации о половых отношениях и репродуктивном здоровье.

— Низкий уровень осведомленности о контрацепции. По данным UNFPA, 47% казахстанских подростков в возрасте 15-19 лет не знают, где получить презервативы. Как итог, в стране отмечается высокий уровень ранней беременности - Казахстан занимает 4 место среди стран СНГ по уровню ранней беременности среди девочек в возрасте 15-19 лет, — указал он.

По словам Мурзаханова, в 2022 году в Казахстане было зафиксировано 13 746 случаев заражения инфекциями, передающимися половым путем, из которых 2 тысячи случаев приходятся на молодежь в возрасте от 15 до 19 лет.

— Еще одна проблема - низкий уровень осведомленности о ВИЧ/СПИД: 35% казахстанских подростков 15-19 лет не знают, как передается эта инфекция, — заявил он.

Напомним, что в СМИ появилась информация о возможной интимной связи 24-летней учительницы и ученика старших классов в Актюбинской области. В настоящее время департаментом полиции региона по данному факту проводится проверка.