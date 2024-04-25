— В настоящее время в связи с размывом подходов к мосту через реку Шынгырлау нарушено транспортное сообщение с поселком Актау. С данным населенным пунктом организовано временное сообщение по альтернативной дороге. Восстановить данный участок планируют до 1 мая этого года, — доложил обстановку после паводка Бауыржан Айтмагамбетов.

на автомобильных дорогах республиканского значения — 414 труб;

на автодорогах областного значения — 370 труб;

на автомобильных дорогах местного значения насчитывается 662 трубы.

— Для устранения последствий паводка выполняются работы по разработке проектно-сметных документаций на строительство и установку новых, а также переустройство существующих с увеличением пропускной способности водопропускных труб по 72 участкам автомобильных дорог областного и районного значения, — пояснил руководитель ведомства.

— За последние 50 лет на этих участках таких больших переливов не было. Основные участки по замене и ремонту труб расположены в Каратобинском, Шынгырлауском и Сырымском районах. Возможно, на эти работы заявку будут делать в республиканский бюджет, — пояснил он.

— Вы должны это понимать. То есть это грунтовые дороги или трассы, которые не имеют покрытия асфальтобетонного. Все искусственные сооружения, которые находятся в земполотне, они находятся либо в аварийном состоянии, либо вовсе отсутствовали. К примеру, мост в Шынгырлауском районе — трудно назвать мостом. Это просто сооружение, которое было в своё время смонтировано хозяйственным способом. Сейчас заказчик разрабатывает проектно-сметную документацию с учётом двухпроцентного перелива. То есть, во время расчёта, будут брать данные половодий за последние 50 лет, — заключил Абылайхан Алшинбаев.

Как рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог по ЗКО Бауыржан Айтмагамбетов, в области в связи с резким таянием снега и обильными осадками на 58 автомобильных дорогах зафиксировали 136 переливов и размывов, в том числе по двум дорогам республиканского значения произошли пять переливов. Сейчас все переливы прекратились.По его словам, всего на территории области 1446 водопропускных труб, из которых:Сумма проектов, отметил Айтмагамбетов, пока неизвестна. Также в этом году планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство трёх мостов. На вопрос журналистов, почему до паводка не предусмотрели непригодность труб и не поменяли их, Айтмагамбетов ответил, что на такое количество воды трубы не были рассчитаны.Директор филиала Национального качества дорожных активов по ЗКО Абылайхан Алшинбаев дополнил, что 90-95% дорог, которые пострадали от половодья, не ремонтировались порядка 30-40 лет.