Паводок в ЗКО: спасателей и военных перебросили в Атыраускую область

В пресс-службе департамента ЧС по ЗКО сообщили, что прибывшие на противопаводковые мероприятия спасатели из других регионов страны уехали помогать в Атыраускую область.

Силы и средства сводных групп департаментов ЧС Кызылординской, Мангистауской областей и воинской части города Караганды с честью выполнили свои обязанности.

Между тем, по информации оперативного штаба Атырауской области, противопаводковые работы завершены на 92%. Для повышения эффективности город был разделён на 111 секторов. В возведении дамб участвовали шесть тысяч военных из МЧС, МВД, Минобороны, Национальной гвардии, а также сотрудники акимата и около девяти тысяч волонтеров.

— Чтобы увеличить пропускную способность воды из реки Жайык в Каспийское море, ведутся дноуглубительные работы. Для очистки, углубления и расширения водных путей используются специальные суда техфлота и гидравлические экскаваторы. Противопаводковые работы ведутся на оросительно-обводнительных системах. В Атырауской области 14 из 15 каналов расположены вдоль реки Жайык. По четырем системам (Соколок, Нарын, Черная речка, Баксай) имеется возможность пропуска паводковых вод самотеком. В этой связи очищаются самотечные каналы и производится разрыв бровки канала в целях использования рельефа местности для отвода воды, — сообщает оперштаб Атыраусской области.

Также ведутся работы по устройству дополнительного обводного канала «Соколок» протяженностью 24 километра с демонтажем существующих сооружений. Суммарно отводные каналы смогут разгрузить паводковую воду в расходе 139,9 кубических метров в секунду.