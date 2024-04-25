В Казахстане таксисты и курьеры будут уплачивать налог в размере 4% от своего дохода

Мажилисмен Асхат Аймагамбетов в своем телеграм-канале сообщил, о принятии нового закона для граждан, работающих через приложение «Яндекс Такси» и «Glovo». Теперь они будут перечислять 4% от своих платежей в бюджет страны.

— Интересно, что информация об этом мало где появилась. Теперь эти работники обязаны перечислять общей сложностью 4% от своих платежей, включая 1% в пенсионный фонд, 1% в фонд социального страхования, 1% в фонд медицинского страхования и 1% в виде налога в бюджет (с возможностью перечисления более высоких процентов по желанию). Это значительно меньше по сравнению с взносами, которые выплачиваются гражданами, занятыми в других секторах. Ожидается, что благодаря этому закону работники, занятые через эти платформы, смогут выйти из теневого рынка и получать социальные гарантии за счёт уплаты налогов и взносов, — сообщил Асхат Аймагамбетов.

По словам мажилисмена, интернет-платформы будут использовать особый налоговый режим, который обеспечит автоматическое уплату налогов и взносов с их доходов. Это избавит таксистов и других предпринимателей, работающих через платформы, от необходимости заниматься сложной бухгалтерской работой и самостоятельными перечислениями налогов.