Сегодня, 25 апреля, проходит заседание XXXIIІ сессии Ассамблеи народа Казахстана «Единство. Созидание. Прогресс». ИЗ-за паводков, оно кстати, проходит в онлайн-формате.

- На долю нашего народа выпало непростое испытание. Мы столкнулись с разрушительным стихийным бедствием, которое охватило половину страны. Но в эти трудные дни ярко проявилось единство нашего народа: спасатели, волонтеры, госслужащие, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, гражданские активисты, представители бизнеса и молодежь. Никто не остался в стороне от общего дела. Дух единства и солидарности охватил все регионы страны, - сказал Касым-Жомарт Токаев, открывая сессию.

По его словам, сегодня весь мир вступил в эпоху катаклизмов и Казахстан не является исключением. Беспрецедентные паводки происходят во многих регионах страны и главная задача - обеспечение безопасности граждан, для которой правительство принимает все необходимые меры.

- Я уже говорил, что сейчас приоритетной задачей, стоящей передо мной как Президентом, является восстановление поврежденных природной стихией домов, возвращение пострадавших граждан к нормальной жизни. Поэтому мною дано конкретное поручение сократить ранее запланированные в стране международные мероприятия, - отметил глава государства.

Президент поблагодарил соотечественников, которые помогали пострадавшим от паводков. Борьба со стихией сплотила общество. Своевременно эвакуированы более 119 тысяч человек, в том числе почти 45 тысяч детей.

По поручению президента для оказания помощи пострадавшим разбронирован государственный материальный резерв. Функционируют республиканский и областные оперативные штабы. Общественные активисты, волонтеры организовывают сбор гуманитарной помощи. В ряде регионов уже начался процесс восстановления инфраструктуры и жилых домов. К этой работе подключились крупные предприниматели, огромный вклад вносят общественники. От отечественных компаний и предпринимателей в различные фонды помощи поступили и продолжают ежедневно поступать значительные финансовые средства.