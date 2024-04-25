Как рассказал руководитель ЖКХ ПТ и АД Азамат Халелов, сейчас каждый день уровень воды в Урале снижается, ежедневно на два сантиметра. В реке Чаган тоже отмечается спад воды. По мнению экспертов, пик паводка прошёл.

— Дамбы, которые мы сооружали на неблагоприятный исход, будем убирать. Это дамбы по улицам Жангир хана, Исатая-Махамбета. Они мешают повседневному жизнеобеспечению нашего города. Оттуда мешкотары направим на укрепление дамб, где это требуется, а именно в дачных обществах Речник, Водник и других товариществах. Также отправим грунт на полигоны твёрдо-бытовых отходов, для случая возгорания, чтобы мы могли засыпать очаг пожара. На берегах рек дамбы оставят, чтобы в дальнейшем они служили нам, — пояснил Азамат Халелов.

Дамбы уже начали демонтировать. За время паводка в Уральске заготовили 1,2 миллиона мешкотары.