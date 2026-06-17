По итогам 2025 года объем рынка рыбной продукции в Казахстане составил 108,9 тысячи тонн, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом.

В Казахстане переработку рыбы осуществляют 73 предприятия, из которых 18 расположены в Жайык-Каспийском бассейне. В отрасли занято более 3 тысяч человек. Об этом сообщил председатель Комитета рыбного хозяйства Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Серик Сермагамбетов в ходе международного отраслевого форума "Прикаспийское партнерство: устойчивое развитие рыбного хозяйства и аквакультуры", проходящего в Атырау.

Особое значение, по словам спикера, имеет экспортная деятельность: 20 отечественных предприятий имеют право поставок рыбной продукции в страны Европейского союза, что свидетельствует о соответствии продукции международным стандартам качества и безопасности.

По итогам 2025 года объем рынка рыбной продукции в Казахстане составил 108,9 тысячи тонн, увеличившись на 15% по сравнению с предыдущим годом. Это, как отмечается, отражает устойчивую динамику развития отрасли и рост её производственного потенциала.

- В Казахстане переработку рыбы осуществляют 73 предприятия, из которых 18 расположены в Жайык-Каспийском бассейне. В отрасли занято более 3 тысяч человек. При этом 20 предприятий имеют право экспорта рыбной продукции в страны Европейского союза, что подтверждает высокий уровень качества и соответствие международным требованиям, - отметил председатель Комитета рыбного хозяйства Серик Сермагамбетов.

Экспорт рыбы и рыбной продукции из Казахстана осуществляется в 21 страну мира, включая Германию, Латвию, Литву, Нидерланды, Россию и Китай. Общий объем экспорта составил 21,1 тысячи тонн, из которых 10 тысяч тонн направлено в прикаспийские государства.

В то же время импорт рыбной продукции составил 55 тысяч тонн.