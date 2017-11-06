75 семей из Атырауской области стали новоселами по программе «Нұрлы жер»

Многоквартирный дом, построенный по государственной программе субсидирования ипотечных займов «Нұрлы жер», уже заселен на 90%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В Атырауской области новая жилищная программа пользуется большой популярностью среди местного населения. Мерами государственной поддержки воспользовались 68 семей, которые уже справили новоселье. До конца текущего года долгожданные квартиры получат еще 7 семей. По словам операторов программы, участников программы привлекают выгодные условия, в частности, низкая ставка в размере 10%, остальную часть субсидиру