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Социум

75 семей из Атырауской области стали новоселами по программе «Нұрлы жер»

Многоквартирный дом, построенный по государственной программе субсидирования ипотечных займов «Нұрлы жер», уже заселен на 90%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК. В Атырауской области новая жилищная программа пользуется большой популярностью среди местного населения. Мерами государственной поддержки воспользовались 68 семей, которые уже справили новоселье. До конца текущего года долгожданные квартиры получат еще 7 семей. По словам операторов программы, участников программы привлекают выгодные условия, в частности, низкая ставка в размере 10%, остальную часть субсидиру
Дана Рахметова
75 семей из Атырауской области стали новоселами по программе «Нұрлы жер»
Многоквартирный дом, построенный по государственной программе субсидирования ипотечных займов «Нұрлы жер», уже заселен на 90%, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на РСК.
В Атырауской области новая жилищная программа пользуется большой популярностью среди местного населения. Мерами государственной поддержки воспользовались 68 семей, которые уже справили новоселье. До конца текущего года долгожданные квартиры получат еще 7 семей. По словам операторов программы, участников программы привлекают выгодные условия, в частности, низкая ставка в размере 10%, остальную часть субсидирует государство. - В рамках программы «Нұрлы жер» субсидирование ипотечного займа в коммерческих банках рассматривается с 2016 года. Окончательная выплата субсидируемого займа заемщика составляет 10%, а оставшаяся часть будет выплачивать «Казахстанская Ипотечная Компания». Стоит отметить, что при выдаче кредита заемщик не платит банку комиссионные взносы, - рассказал директор Атырауского регионального отделения «Казахстанская Ипотечная Компания» Алимжан ДАБЫСОВ. Программа субсидирования нацелена именно на снижение конечной процентной ставки, которая по условиям не должна превышать 10% годовых. По программе «Нұрлы жер» заемщик получает ипотечный займ под низкий процент, оставшуюся часть, а это 7% - субсидирует государство. Этот механизм дает возможность развивать ипотечное кредитование, и ускорить жилищное строительство, путем возврата средств и вливания их в строительный рынок. В целом же в Атырауской области в рамках создания фонда кредитного и арендного для социально уязвимых слоев населения, жилья планируется ввести в строй более полутора тысяч квартир. «В текущем году было запланировано строительство 37 многоэтажных жилых домов, из них 29 многоэтажных(1617 квартир) домов введено в эксплуатацию. Остальные 8 домов будут закончены до конца текущего года, - рассказал руководитель управления строительства Атырауской области Малик АМАНОВ.
жилье программа

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