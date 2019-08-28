Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил советник генерального директор АО «Жайыктеплоэнерго» Вячеслав Солодилов, АО "Жайыктеплоэнерго" задолжало за газ 754 млн тенге. – Сейчас не стоит вопрос об отключении нас от газоснабжения. Руководство АО "Жайыктеплоэнерго" и АО "КазТрансГаз Аймак" сейчас тесно сотрудничают и проводят переговоры. Однако большой проблемой для нас являются злостные неплательщики. 1% от всего количества населения, то есть 17 абонентов в городе имеют долг за тепло и горячую воду свыше 500 тысяч тенге на общую сумму 10,3 миллиона тенге. Долг свыше 100 тысяч тенге имеют 683 абонента на общую сумму 135 миллионов тенге. Долг от 20 до 100 тысяч тенге имеют 5820 квартир, общая сумма задолженности составляет 219 миллионов тенге. Сейчас мы работаем с 17 судебными исполнителями, на исполнении которых находится около 113 миллионов тенге. Арест на недвижимое имущество наложено на сумму 40 миллионов тенге, на движимое имущество имеется 53 постановлений суда на общую сумму 3,5 миллиона тенге, наложено 544 ограничений на выезд на сумму 40,6 миллиона тенге. Поэтому прежде чем отправится в отпуск за границу, людям необходимо погасить долги. Кроме этого, у нас есть 306 постановлений суда об удержании, а это значит, что с пенсий и с заработных плат должников будет удерживаться их долг. На руках у нас имеется 500 постановлений об аресте банковских счетов должников на сумму 23 миллиона тенге, - сообщил Вячеслав Солодилов. По словам коммерческого директора предприятия, основную массу должников составляют и пустующие квартиры, таких по городу около 200. – Есть квартиры, которые пустуют на протяжении 20 лет, их долг перед нашим предприятием составляет 10,2 миллиона тенге. Мы их отапливаем, но нам никто за это не платит. Жилье, которое арендуют квартиранты, также является для нас проблемой. По городу сдаются около 1220 квартир, их общая задолженность составляет 35 миллионов тенге. Мы предпринимаем все необходимые меры, обходим дома должников, но желаемого результата пока нет, - рассказал Вячеслав Солодилов. Выяснилось, что с 15 сентября предприятие сворачивает все ремонтные работы по подготовке к отопительному сезону. – Зима придет неожиданно, поэтому мы все должны быть к ней готовы. В городе у нас работают 106 КСК и половина из них даже не приступали к подготовке к отопительному сезону. Кроме этого, у нас есть "проблемные" дома, например, ул. Курмангазы, 111, Гагарина, 36/4, У. Громовой, 2/1. Эти дома практически не готовы к зиме, у них в подвалах все течет. Таким домам мы даем тепло в самую последнюю очередь. Еще у нас есть 319 бесхозных домов, которые не относятся ни к одному КСК. Что касается дошкольных учреждений, больниц и школ, то они на все 100% готовы к зиме. Если среднесуточная температура в течение трех дней будет показывать +10 градусов и ниже, то в зданиях тепло появится раньше намеченного срока, - добавил Вячеслав Солодилов.