По словам оперуполномоченного УБОП ДВД ЗКО Ануара ХАЛЕЛОВА, примерно в 14 часов 28 декабря на посту "Кушум" сотрудники полиции остановили автомашину марки "БМВ 520". При личном досмотре у водителя иномарки силовики обнаружили поддельную пачку купюр достоинством 2 тысячи тенге. Всего у жителя Атырау при себе оказалось 738 тысяч тенге. Также, поддельные купюры обнаружили и у двух пассажирок "БМВ". В общем полицейские изъяли 758 тысяч тенге. - На всех банкнотах был один и тот же серийный номер, - рассказал Ануар ХАЛЕЛОВ. - Материалы дела были собраны и переданы в департамент государственных доходов по ЗКО для дальнейшего рассмотрения.