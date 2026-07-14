Более 22 тысяч нарушений за 72 часа выявили полицейские на дорогах Казахстана

с 11 по 16 июля в стране проходит ОПМ "Безопасная дорога".

На дорогах Казахстана продолжается масштабный усиленный мониторинг, направленный на снижение аварийности. Как сообщает Polisia.kz, с 11 по 16 июля в стране проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога".

На время акции МВД значительно увеличило число автопатрулей и усилило контроль за соблюдением скоростного режима и правил маневрирования. Только за первые 72 часа полицейские зафиксировали более 22,5 тысяч нарушений ПДД.

Среди наиболее серьезных правонарушений - свыше 300 случаев управления транспортом в нетрезвом виде и 260 фактов выезда на встречную полосу. Кроме того, пресечено около 850 нарушений правил перевозки пассажиров и грузов, а также выявлено более 130 случаев незаконного извоза, включая работу такси без соответствующих документов. Свыше 1,5 тысячи автомобилей нарушителей помещены на специализированные штрафстоянки.

В МВД подчеркивают, что главная задача рейда - не количественные показатели штрафов, а профилактика смертельно опасных ситуаций.

- Основная цель проводимых мероприятий - не наказать, а предупредить и сдержать водителей от совершения опасных, рискованных маневров на дорогах. Полиция призывает всех участников дорожного движения строго соблюдать правила и помнить: безопасность на дороге зависит от ответственности каждого, - отметила старший инспектор по особым поручениям комитета административной полиции МВД Актоты Боранова.

Полицейские напоминают, что усиленный контроль на трассах продлится до 16 июля, и призывают водителей к максимальной бдительности.