Сколько казахстанцев получили адресную соцпомощь

На 1 ноября 2024 года адресную социальную помощь получили 403 тысячи человек из 76 тысяч семей. На эти цели из бюджета выделено 54,7 миллиарда тенге, сообщили в министерстве труда Казахстана.
Также 126 тысяч детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет получили ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 538 тенге, что суммарно составило 4,5 миллиарда тенге.
В ведомстве напомнили, что основной задачей АСП является поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через денежные выплаты и помощь трудоспособным членам семьи в поиске работы.
Адресная социальная помощь (АСП) включает:
- Ежеквартальное назначение помощи гражданам с доходом ниже 70% от регионального прожиточного минимума.
- Ежемесячную дополнительную выплату для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка.
- Помощь с трудоустройством, предоставление грантов для открытия собственного дела, курсы повышения квалификации и другие меры поддержки.
Заявление на получение АСП можно подать через карьерный центр, акима сельского округа по месту жительства или на портале электронного правительства egov.kz.