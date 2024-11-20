Сколько казахстанцев получили адресную соцпомощь

Основной задачей АСП является поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через денежные выплаты и помощь трудоспособным членам семьи в поиске работы.

На 1 ноября 2024 года адресную социальную помощь получили 403 тысячи человек из 76 тысяч семей. На эти цели из бюджета выделено 54,7 миллиарда тенге, сообщили в министерстве труда Казахстана.

Также 126 тысяч детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет получили ежемесячную дополнительную выплату в размере 5 538 тенге, что суммарно составило 4,5 миллиарда тенге.

В ведомстве напомнили, что основной задачей АСП является поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, через денежные выплаты и помощь трудоспособным членам семьи в поиске работы.

Адресная социальная помощь (АСП) включает:

Ежеквартальное назначение помощи гражданам с доходом ниже 70% от регионального прожиточного минимума.

Ежемесячную дополнительную выплату для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 МРП (5 538 тенге) на каждого ребенка.

Помощь с трудоустройством, предоставление грантов для открытия собственного дела, курсы повышения квалификации и другие меры поддержки.

Заявление на получение АСП можно подать через карьерный центр, акима сельского округа по месту жительства или на портале электронного правительства egov.kz.