В Бурлинском районе заключены более 100 меморандумов «о взаимопонимании между акиматом работодателем и профсоюзом.». Насчитывается 77 профсоюзных организаций. Об этом сообщил заместитель акима Бурлинского района Алтай Тукжанов.

— Во всех компаниях есть коллективные договоры. Они предусматривают повышение зарплаты по уровню инфляции, санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, оказание материальной помощи, направление усилий на развитие массовости и видового спортивного разнообразия среди работников и другие социальные преимущества за счёт работодателя. Все работники компаний, независимо от принадлежности к профсоюзу, пользуются социальными льготами, предоставляемыми им в соответствии с коллективным договором, — рассказал Алтай Тукжанов. — Примером исполнения условий являются крупные профсоюзные организации: ОО «Локальная профсоюзная организация работников компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.», ОО «Карачаганакский локальный профессиональный союз работников КПО б.в. и подрядных организаций», ОО «Локальная профсоюзная организация работников «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» и подрядных компаний «TRUST», ОО «Локальный профессиональный союз работников Акционерного общества «Аксайгазсервис», профсоюзная организация ТОО «КИОС», АО «Казбургаз».

По данным чиновника, для профилактики социальной напряжённости и трудовых конфликтов, государственные органы с участием социальных партнёров регулярно проводят рабочие совещания. После нескольких встреч с руководством компании и главами профсоюзных организаций, внесено предложение рассмотреть вопрос о повышении зарплаты работникам подрядчиков.

Все вопросы социального напряжения рассматривают на заседаниях районной трёхсторонней комиссии по социальному партнёрству и регулированию социально-трудовых отношений. К примеру, в 2021 году провели 10 заседаний, в 2022 году — 33 заседания, на первое октября 2023 года — 12.