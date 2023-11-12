По информации пресс-службы городского акимата, в этом году в Уральске по программе «Бюджет народного участия» было отобрано девять проектов.

- На данный момент реализовано два проекта из девяти. Первый из них — благоустройство сквер перед общеобразовательной школой № 20, второй — строительство сквера по адресу Гагарина, 36/1. В настоящее время в рамках проекта ведется благоустройство «Сквера айтишников», ремонт и строительство арычной системы в сквере им. Кунаева, строительство скверов в микрорайоне Сарыарка поселка Деркул. Особенность таких программ в том, что жители активно принимают участие в жизни города и предлагают свои идеи для его благоустройства и развития, лучшие из которых реализовываются за счет бюджетных средств, - сообщили в акимате города.