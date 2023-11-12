Почти 300 кг осетровой рыбы нашли в доме у жителя Атырауской области

Сотрудниками отдела по борьбе с преступными посягательствами на рыбные запасы Атырауской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия “Браконьер” выявлен 26-летний житель города, который незаконно занимался приобретением, реализацией, перевозкой осетровых рыб, сообщается на сайте Polisia.kz.

При обыске по месту жительства подозреваемого изъято 76 осетровых рыб, общим весом 282,5 кг. По данному факту начато расследование по ч. 1 ст. 339 УК РК “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами”.