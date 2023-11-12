До 18 ноября проводится осенняя призывная компания для прохождения срочной службы в воинских частях гражданской обороны. Об этом сообщил глава управления гражданской обороны ДЧС ЗКО Темиржан Танжанов.

Этой осенью МЧС планирует призвать более 350 человек. 30 из них — из ЗКО. Они пройдут службу в воинских частях министерства в Алматинской области и в Караганде.

Темиржан Танжанов также рассказал, что в этом году в Актобе сформировали воинскую часть №20982. Второй батальон, входящий в состав части, планируют дислоцировать в Уральске. Численность штата составит свыше 100 человек.