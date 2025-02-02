78 казахстанских госслужащих наказали за нарушение прав детей

В 2024 году комитет по охране прав детей обследовал 342 организации в области образования, здравоохранения и социальной защиты, включая учреждения для детей-сирот и детей с особыми образовательными потребностями. Проверки проводились в 18 регионах страны, из которых 120 были с выездом на место, а 58 — в рамках внепланового контроля. Об этом сообщили в телеграмм-канале министерства просвещения РК.

В результате обнаруженных нарушений составлено 24 административных протокола, наложено более 2 млн тенге штрафов, выдано 133 предписания и направлено 164 рекомендации по устранению нарушений. 78 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

— Проверки показали наличие нарушений со стороны местных исполнительных органов в сфере защиты прав детей. Это свидетельствует о необходимости усиления контроля за соблюдением законодательства и создания безопасной среды для их обучения и воспитания. Все участники системы несут ответственность за права и благополучие детей, и их главная задача – обеспечить каждому ребенку защиту, поддержку и равные возможности, — подчеркнула председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова.

Восстановлены права более 1500 детей. Также даны советы по улучшению питания в школах для предотвращения рисков для здоровья.