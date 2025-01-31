Учителя школы ЗКО пожаловались на свою коллегу

Педагоги жалуются на коллегу, которая, по их словам, не дает им спокойно работать. Вот только у нее своя версия.

Учителя средней школы села Шалгын Каратобинского района написали открытое письмо в Верховный суд, в управление образования, в департамент по контролю качества в сфере образования ЗКО. Его подписали 18 педагогов. В своем письме они жалуются на свою коллегу - учителя математики. По их словам, хоть у неё и имеется 15 лет стажа работы, но за всё это время она якобы не получила ни категорию, ни звание и нет достижений. Учитель три раза ездила сдавать тест на получение категории и столько же раз его якобы провалила. Более того, по словам учителей, женщина не отличается тактичностью и не соблюдает педагогическую этику.

– Она даже не освоила новый формат обучения, преподает некачественно, из-за чего на неё часто жалуются дети и родители. По этой причине в школу несколько раз приезжала проверка, и жалобы были доказаны. Из-за неё в коллективе царит ужасная атмосфера. Она в любой момент может уйти со своего урока и пойти проверять как учат её дочь (в этой же школе обучается дочь педагога - прим. автора), ругается с учителями, провоцирует скандалы, никого слушать не хочет. Директора даже толкнула, за что заплатила штраф. Относится ко всем с пренебрежением, ни с кем не здоровается ни в коллективе, ни в поселке. Очень сложный человек. Оскорбляет детей, позволяет себе такие выражения, как: «твои родители никчемные люди, не видеть тебе «4», «ты тупой». Для педагога не допустимо так выражаться в адрес детей. После её оскорблений дети со слезами уходят домой, а некоторые даже обращаются к школьному психологу, - написали педагоги.

Из письма следует, что повлиять на коллегу не могут ни директор, ни завуч, ни районный отдел образования. Она якобы несколько раз получала замечания и выговоры, её поведение не раз обсуждалось на заседаниях совета по этике. По словам педагогов, из-за всех этих нарушений её три раза увольняли, но она три раза восстанавливалась через суд.

– Суд находит какие-то мелкие нарушения в документациях и приказах, учитывает что она мать-одиночка и относится к социально уязвимым слоям населения и каждый раз удовлетворяет её иски. Из-за неё с работы уходит молодой специалист. Девушка проработала всего два года, показала отличные результаты. Но теперь, по решению суда, скандальной коллеге дали 16 часов, а ей - всего 9. Поэтому она решила перевестись. Все родители и ученики очень расстроились из-за этого. Мы не раз пытались подружиться с ней, оказывали моральную и материальную помощь, даже убирались у неё дома, мыли посуду, звали её в гости. Но для неё это не имеет значения. При посторонних людей она старается выглядеть убогой и нищей. К нам в школу приезжают из города проверки, комиссии, при них она может прийти в школу в галошах, рваных тапочках и грязной одежде. Мы даже собрали деньги, купили ей одежду, но она их не носит, - говорят педагоги.

Учителя искренне негодуют, почему суд при вынесении решения не учел мнение всего коллектива, почему защищает права и интересы одного человека, а страдать должны все. Они просят компетентные органы разобраться с ситуацией, перевести коллегу в другую школу. К слову, недавно должность покинул и директор школы.

Сама педагог уверена, что её коллеги изначально относились к ней с пренебрежением и уволили её незаконно, а суд вынес – справедливое решение, восстановив её на работе.

– Мои коллеги через раз со мной здороваются. Я им ничего плохого не делала. Каждый день как положено провожу свои уроки, выполняю свои обязанности. Ничего ни у кого не прошу. Материальную помощь мне никто не оказывает. Только один раз в 2022 году мне дали ношеные вещи. Я взяла, чтобы не обидеть, но не носила. У нас одежда есть, покупаем новые вещи, можем себе позволить, одеваемся в торговых центрах. Категорически не согласна с мнением своих коллег. Я лишь выразила протест, когда учителя делали раздачу интернета с телефона моей дочери и проводили уроки. Считаю, что каждый сам должен обеспечивать себя интернетом, - рассказала педагог.

Отметим, что в судебном кабинете действительно есть решение суда по этому педагогу. Суд постановил признать недействительными приказы об объявлении выговоров и замечаний, приказ об увольнении педагога. Решением суда учитель не только восстановилась на прежней должности, но и получила компенсацию за время вынужденного прогула, а также моральную компенсацию в 50 тысяч тенге.

Руководитель управления образования Елдос Сафиуллин сообщил, что в курсе событий, несмотря на то, что жалоб от педагогов в его ведомство не поступало.

– Заявлений в адрес управления образования не поступали от педагогического коллектива данной школы. В отдел образования Каратобинского района обратились в устном виде администрация школы и родители. На основании заявлений родителей приказом Каратобинского районного отдела образования создана комиссия для рассмотрения обращения, - сообщил Елдос Сафиуллин.

Главный педагог области заверил, что конфликтная ситуация среди педагогов никак не отражается на качестве учебного процесса. Но несмотря на это руководство районного отдела образования провело совещание с коллективом школы.

– Педагоги школы работают согласно учебной нагрузки, утвержденной тарификацией. С 26 декабря прошлого года по решению областного суда педагог восстановлена в должности учителя математики. У ней действительно нет квалификационной категории. Работа данной школы взята на контроль Каратобинского районного отдела образования, - сообщили в областном управлении образования.

Отметим, что в школе села Шалгын работают 22 педагога и обучаются 37 детей. А директор школы 22 января по собственному желанию покинул пост, конкурс на вакантную должность будет объявлен в феврале 2025 года.