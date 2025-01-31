Казахтелеком предложил «соседям» подключиться к своему региональному телеком-хабу

31 января 2025 года Казахтелеком на базе своей инфраструктуры создал региональный телекоммуникационный хаб в Алматы. К нему теперь могут подключиться операторы стран Центральной Азии.

Это позволит провайдерам соседей оптимизировать доступ к контенту мировых BigTech компаний и CDN-операторов, сократить операционные затраты на внешние каналы интернет, а также снизить сетевые задержки при доступе к трафику.

Об этом сегодня на ежегодном цифровом форуме Digital Almaty заявил главный директор по стратегии и управлению внешними активами Казахтелекома Нурлан Мейрманов.

Отметим, что на сегодня трафик через территорию Казахстана в Европу, Китай и страны Центральной Азии и обратно составляет суммарно более 10 терабит в секунду. При этом этот трафик постоянно растет на уровне 15-20%.

Основными драйверами роста стали развитие сетей 5G и проникновение широкополосного доступа в странах Центральной Азии. В Казахтелекоме прогнозируют, что с таким темпом увеличения, к 2040 году трафик через Казахстан составит около 113 терабит.

— На сегодня Казахтелеком оптимизировал доступ к контенту за счет локализации трафика путем кэширования популярного контента на кэш-серверах в Казахстане. Общий объем кэширующих серверов на сети компании составляет 5260 гигабит в секунду, это около 68% от общего трафика интернет в Казахстане. Локализован контент таких bigtech-компаний, как Google/Youtube, Meta/Facebook, Microsoft, Netflix, Tiktok, Cloudflare Vkontakte, Yandex, Akamai, Tencent/PUBG, Valve. Также мы организовали обмен трафиком через прямое сетевое соединение непосредственно с контент-провайдерами в международных точках присутствия Казахтелеком во Франкфурте, Гонконге, Москве. Общий объем пиринга Казахтелеком с контент-провайдерами составил 2250 гигабит в секунду, — отметил главный директор по стратегии и управлению внешними активами.

Сегодня в структуре трафика в Казахстане, доля глобальных BigTech-компаний - Google/Youtube, Meta/Facebook/Instagram/WhatsApp, Amazon, Apple, Microsoft, Netflix, TikTok, Cloudflare, Akamai, Vkontakte/MailRu уже превышает 80% от общего интернет-трафика.

При этом, самым «тяжелым» трафиком является видео-контент, где уже более 89% видео просматривается пользователями в высоком разрешении HD. В целом же, для усиления потенциала регионального хаба и диверсификации связности Казахтелеком сейчас прокладывает подводную «оптику» через Каспийское море по маршруту

Казахстан-Азербайджан», планирует расширить каналы доступа до точек присутствия во Франкфурте и Гонконге до 2400 гигабит, а также продолжает развертывание кэш-серверов BigTech-компаний.

— Предлагаем правительствам Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана и Афганистана оптимизировать доступ к контенту и сетевую связность для своих операторов связи через региональный хаб в Казахстане. Для этого предлагаем рекомендовать своим операторам подключиться к региональному хабу Казахтелеком через имеющиеся межоператорские стыки, а также объединить усилия по снижению стоимости транзитных каналов для подключения к региональному хабу, — сообщил Нурлан Мейрманов.

Вместе с тем, на площадке форума Казахтелеком рассказал о промежуточных результатах развертывания сети 5G в Казахстане, а также о подключении сел республики к услугам телекоммуникации по технологии FWA.

Так, дочерняя организация компании «АуылТелеком» уже подключил 3 села, еще в трех сейчас идут инсталляционные работы, а до конца года планируется обеспечить интернетом более 10 тысяч человек в 100 сёлах.