Самоубийство фитнес-тренера в Актау: главному фигуранту дали пожизненный срок

Другие соучастники преступления получили от 13 до 16 лет лишения свободы.

В Актау завершился апелляционный процесс по делу фитнес-тренера Алины Сериковой, которую похитили и изнасиловали.

Главного виновного, Нургельды Сейткалиева, приговорили к пожизненному заключению. Еркебулан Аманкос получил 16 лет тюрьмы, а Аралбай Мерей, Жалгас Усенгалиев и Дархан Кулбас – по 13 лет. Кроме того, преступники должны выплатить семье Алины более 19 миллионов тенге за материальный ущерб и 30 миллионов – за моральный.

Алина Серикова покончила с собой в мае прошлого года. Незадолго до этого она стала жертвой жестокого преступления. Девушка возвращалась с работы, когда на неё напали пятеро мужчин. Они избили её, затащили в машину и всю ночь удерживали на заправке, угрожая и издеваясь. Один из мужчин изнасиловал девушку в извращенной форме прямо в машине.

Утром преступники заставили Алину взять кредит на 2 миллиона тенге и обналичить деньги. Перед тем как отпустить, главарь пригрозил ей смертью, если она расскажет кому-то.

Алина всё же поделилась с подругой, которая сразу сообщила её брату. Он настоял, чтобы сестра написала заявление и пообещал, что добьётся справедливости. После спортсменка выбросилась из окна прямо на глазах у своей подруги.