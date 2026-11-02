78 медорганизаций лишились лицензий после проверок в Казахстане

С начала года 78 медицинских организаций в Казахстане прекратили свою деятельность из-за выявленных нарушений. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Итоги работы подвели в Комитете медицинского и фармацевтического контроля Минздрава. В ведомстве уточнили, что в отношении медучреждений, допустивших серьезные нарушения законодательства, были инициированы судебные разбирательства.

- В результате лицензии отозваны у 78 медицинских организаций, в том числе стоматологических клиник. Эта работа направлена на обеспечение безопасности пациентов, соблюдение лицензионных требований и повышение ответственности поставщиков медицинских услуг, - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве подчеркнули, что системный контроль за соблюдением стандартов качества и требований безопасности в сфере здравоохранения продолжается.

