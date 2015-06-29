78 предприятий в Уральске сливали свои отходы неизвестно куда

Прокуратура области проводит проверку деятельности хозяйствующих субъектов, использующих поверхностные и подземные водные ресурсы в производственных целях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в прокуратуре, основанием для назначения данной проверки послужила проблема, связанная со сливом в неустановленных местах сточных вод, образуемых в результате деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц, не присоединенных к системам водоотведения. - Согласно законодательству, прием вывозимых коммунально-бытовых и промышленных сточных вод потребителей, н