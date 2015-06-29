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Социум

78 предприятий в Уральске сливали свои отходы неизвестно куда

Прокуратура области проводит проверку деятельности хозяйствующих субъектов, использующих поверхностные и подземные водные ресурсы в производственных целях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Фото из архива "МГ" Как рассказали в прокуратуре, основанием для назначения данной проверки послужила проблема, связанная со сливом в неустановленных местах сточных вод, образуемых в результате деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц, не присоединенных к системам водоотведения. - Согласно законодательству, прием вывозимых коммунально-бытовых и промышленных сточных вод потребителей, н
Дана Рахметова
78 предприятий в Уральске сливали свои отходы неизвестно куда
Прокуратура области проводит проверку деятельности хозяйствующих субъектов, использующих поверхностные и подземные водные ресурсы в производственных целях, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Фото из архива &quot;МГ&quot;
Фото из архива &quot;МГ&quot;
 Фото из архива "МГ" Как рассказали в прокуратуре, основанием для назначения данной проверки послужила проблема, связанная со сливом в неустановленных местах сточных вод, образуемых в результате деятельности хозяйствующих субъектов и физических лиц, не присоединенных к системам водоотведения. - Согласно законодательству, прием вывозимых коммунально-бытовых и промышленных сточных вод потребителей, не присоединенных к системам водоотведения, должна производиться на оборудованных сливных станциях, - пояснили в прокуратуре. - Однако услугами имеющихся на территории г.Уральска сливных станций, предназначенных для приема сточных вод, не воспользовались 78 хозяйствующих субъектов с общим объемом водоотведения в 2014 году более 61 тысячи кубических метров. Как считают в надзорном ведомстве, здесь имеет место несанкционированный слив нечистот в неустановленные места, что создает потенциальную угрозу неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Сотрудники прокуратуры просят жителей области сообщать в прокуратуру любые сведения, касающиеся предмета проверки, в том числе обо всех случаях размещения слива сточных вод и других жидких отходов в неустановленных местах. Для этого можно отправить сообщения на электронный адрес: 7112150@prokuror.kz или позвонить по телефонам: 51-24-77, 50-43-17.
прокуратура

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