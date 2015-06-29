Рабочие ТОО «Gas-S» в Уральске пожаловались на руководство за невыплату зарплаты

Сегодня, 29 июня, у здания ТОО "Gas-S" собрались бывшие и нынешние работники компании, которые рассказали журналистам, что не получают заработную плату с января нынешнего года. По словам Рустама ТУРГАЛИЕВА, в ТОО "Gas-S" он работал водителем с прошлого года. В последний раз зарплату они получали в декабре 2014 года. - В январе сразу после нового года нас отправили на работу в Мангистаускую область недалеко он Жанаозена мы тянули газопровод, - рассказал Рустам. - Работу закончили в середине апреля, после чего приехали обратно. Все это время зарплату бригада из 15-16 человек так и не получала. -