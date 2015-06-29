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Социум

Рабочие ТОО «Gas-S» в Уральске пожаловались на руководство за невыплату зарплаты

Сегодня, 29 июня, у здания ТОО "Gas-S" собрались бывшие и нынешние работники компании, которые рассказали журналистам, что не получают заработную плату с января нынешнего года. По словам Рустама ТУРГАЛИЕВА, в ТОО "Gas-S" он работал водителем с прошлого года. В последний раз зарплату они получали в декабре 2014 года. - В январе сразу после нового года нас отправили на работу в Мангистаускую область недалеко он Жанаозена мы тянули газопровод, - рассказал Рустам. - Работу закончили в середине апреля, после чего приехали обратно. Все это время зарплату бригада из 15-16 человек так и не получала. -
Анэль Кайнеденова
Рабочие ТОО «Gas-S» в Уральске пожаловались на руководство за невыплату зарплаты
Сегодня, 29 июня, у здания ТОО "Gas-S" собрались бывшие и нынешние работники компании, которые рассказали журналистам, что не получают заработную плату с января нынешнего года.
gaz-s (3)
gaz-s (3)
 По словам Рустама ТУРГАЛИЕВА, в ТОО "Gas-S" он работал водителем с прошлого года. В последний раз зарплату они получали в декабре 2014 года. - В январе сразу после нового года нас отправили на работу в Мангистаускую область недалеко он Жанаозена мы тянули газопровод, - рассказал Рустам. - Работу закончили в середине апреля, после чего приехали обратно. Все это время зарплату бригада из 15-16 человек так и не получала. - Мы приезжаем, спрашиваем, нас все время кормят "завтраками", говорят подождите пару дней, подождите неделю, подождите еще немного, - сетует Анатолий ЩУЧКИН. - А жить нам на что? Вон Салавату (еще один сотрудник ТОО "Gas-S" - прим. автора) нужно было дочку на операцию вести, так и ему денег не дали. По словам рабочих, их кредиты уже стали проблемными, и банки грозятся в ближайшее время подать на них в суд. - Мы свою часть работы выполнили, почему нам не отдают зарплату, мы не понимаем, - говорят они. Между тем, бухгалтер ТОО "Gas-S" попыталась прояснить ситуацию и снова попросила рабочих подождать. - Дело в том, что мы выиграли тендер. Сейчас условия тендера таковы, что заказчик не делает предоплату, он платит только после акта выполненных работ, - говорит бухгалтер компании Каламкас КУНАЕВА. - В настоящее время наш директор находится на объекте, он сам пытается получить все подписи, чтобы сдать акт выполненных работ. Но все очень сложно. Мы просим вас еще немного подождать, возможно, неделю, и мы все выплатим. Вы же работаете у нас с прошлого года, зарплату всегда получали вовремя. Это сейчас вот такие проблемы возникли. Мы не отказываемся от своих обязательств. Впрочем, если рабочие не готовы ждать, то они могут обратиться в суд, посоветовали в компании.
Рабочий ТОО &quot;Gas-S&quot; Рустам ТУРГАЛИЕВ
Рабочий ТОО &quot;Gas-S&quot; Рустам ТУРГАЛИЕВ
 Рабочий ТОО "Gas-S" Рустам ТУРГАЛИЕВ
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 Фото Медета МЕДРЕСОВА
тендер рабочие

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