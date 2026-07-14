Убил, спрятал в сумку и вывез ночью на санках: в Актобе вынесли приговор по жуткому делу

В Актюбинском специализированном межрайонном суде по уголовным делам огласили приговор 62-летнему местному жителю. Его признали виновным в жестоком убийстве знакомого. За решеткой пенсионер проведет ближайшие 14 лет.

Жуткое преступление, произошедшее в начале этого года, потрясло весь Актобе. 11 марта на мусорной площадке в самом центре города жильцы близлежащих домов обнаружили большую черно-белую сумку, от которой исходил резкий гнилостный запах. Внутри находилось тело мужчины.

Полицейские выяснили, что погибшим оказался 55-летний актюбинец. Как установило следствие, еще 21 февраля он пришел в гости к обвиняемому. Мужчины устроили застолье, во время которого между ними вспыхнула ссора. В разгар конфликта хозяин квартиры схватился за нож и нанес гостю смертельные ранения.

-Тело погибшего пролежало в квартире более двух дней. Когда пошел трупный запах, хозяин упаковал труп в сумку, принес домой детские санки и под покровом ночи 24 февраля вывез ношу на мусорную площадку, - озвучили подробности дела в суде.

Суд признал 62-летнего подсудимого виновным в убийстве. Ему назначено 14 лет лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Суд также обязал убийцу выплатить родственникам погибшего два миллиона тенге в качестве компенсации за моральный вред.

Приговор не вступил в законную силу.

Айман Карим