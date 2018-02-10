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Социум

8 млн тенге попросил участник юмористических программ на ТНТ для команды КВН из Уральска

Кайрат РАМАЗАН более 10 лет участвует в КВН и прочих юмористических программах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 10 февраля, в холле Казахского драмматического театра им. Х. Бокеевой прошел день открытых дверей "Открытый акимат", где жители области могли обратиться со своими вопросами к руководителям всех управлений и акиму города. По словам Кайрата РАМАЗАНА, в марте 2018 года команда КВН из Уральска планирует принять участие в международной лиге КВН, которая пройдет в городе Минск, однако денег на выезд и прочие расходы у ребят нет. - Чтобы выступать наравне со всеми коман
gorod
8 млн тенге попросил участник юмористических программ на ТНТ для команды КВН из Уральска
Кайрат РАМАЗАН более 10 лет участвует в КВН и прочих юмористических программах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 10 февраля, в холле Казахского драмматического театра им. Х. Бокеевой прошел день открытых дверей "Открытый акимат", где жители области могли обратиться со своими вопросами к руководителям всех управлений и акиму города. По словам Кайрата РАМАЗАНА, в марте 2018 года команда КВН из Уральска планирует принять участие в международной лиге КВН, которая пройдет в городе Минск, однако денег на выезд и прочие расходы у ребят нет. - Чтобы выступать наравне со всеми командами, нам нужны деньги. Деньги нужны не только на проезд и проживание, а также на реквизиты и прочие сопутствующие  принадлежности. На одного игрока требуется порядка 1,5 миллиона тенге. Мы обращались уже в несколько нефтегазовых компаний, но нас никто не поддержал. Поэтому я как капитан команды хочу обратиться в акимат Западно-Казахстанской области, может быть, там мы найдем решение нашей финансовой проблемы, - пояснил Кайрат РАМАЗАН. Стоит отметить, что ранее команда участвовала в играх КВН за свой счет, но сейчас у них нет возможности спонсировать себя в международной лиге, трансляция которой пройдет на первом канале. В управлении молодежной политики, куда обратился молодой комик, заявили, что постараются помочь игрокам. К слову, Кайрат РАМАЗАН стал известен после своего выступления в феврале 2017 года на телеканале ТНТ в программе "Открытый микрофон", где он выступил в жанре Stand Up. Зрителей покорили не только шутки уральского парня, но и специфический голос. Всего на прием к руководителям управлений, акиму Уральска и замакимам области пришло около 350 человек. Большинство из которых просили акима Уральска Мурата МУКАЕВА посодействовать в выдаче жилья или же построить дороги в разных районах города.  
Фото Медета МЕДРЕСОВА
КВН "Открытый акимат"

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