8 млн тенге попросил участник юмористических программ на ТНТ для команды КВН из Уральска

Кайрат РАМАЗАН более 10 лет участвует в КВН и прочих юмористических программах, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 10 февраля, в холле Казахского драмматического театра им. Х. Бокеевой прошел день открытых дверей "Открытый акимат", где жители области могли обратиться со своими вопросами к руководителям всех управлений и акиму города. По словам Кайрата РАМАЗАНА, в марте 2018 года команда КВН из Уральска планирует принять участие в международной лиге КВН, которая пройдет в городе Минск, однако денег на выезд и прочие расходы у ребят нет. - Чтобы выступать наравне со всеми коман