В Атырауской области стартовала сельскохозяйственная ярмарка

Согласно графику, каждые выходные на ярмарках свою продукцию представят товаропроизводители из всех районов области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 10 февраля, свою продукцию на коммунальном рынке "Сарайшык" представили 16 предпринимателей и крестьянских хозяйств Жылыойского района. Мясо-молочная продукция, консервы, яйца, овощи и фрукты по доступным ценам из соседнего района будут продаваться и завтра, 11 февраля. Уже в следующие выходные - 17 и 18 февраля свою продукцию привезут предприниматели Кызылкогинского района. - По поручению акима Атырауской области с 10 февраля