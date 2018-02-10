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Социум

В Атырауской области стартовала сельскохозяйственная ярмарка

Согласно графику, каждые выходные на ярмарках свою продукцию представят товаропроизводители из всех районов области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 10 февраля, свою продукцию на коммунальном рынке "Сарайшык" представили 16 предпринимателей и крестьянских хозяйств Жылыойского района. Мясо-молочная продукция, консервы, яйца, овощи и фрукты по доступным ценам из соседнего района будут продаваться и завтра, 11 февраля. Уже в следующие выходные - 17 и 18 февраля свою продукцию привезут предприниматели Кызылкогинского района. - По поручению акима Атырауской области с 10 февраля
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В Атырауской области стартовала сельскохозяйственная ярмарка
Согласно графику, каждые выходные на ярмарках свою продукцию представят товаропроизводители из всех районов области, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 10 февраля, свою продукцию на коммунальном рынке "Сарайшык" представили 16 предпринимателей и крестьянских хозяйств Жылыойского района. Мясо-молочная продукция, консервы, яйца, овощи и фрукты по доступным ценам из соседнего района будут продаваться и завтра, 11 февраля. Уже в следующие выходные - 17 и 18 февраля свою продукцию привезут предприниматели Кызылкогинского района. - По поручению акима Атырауской области с 10 февраля по 25 марта в областном центре было решено проводить сельскохозяйственные ярмарки с участием предприятий и крестьянских хозяйств с каждого района. Данные ярмарки решают сразу две проблемы - помогают местным товаропроизводителям из отдаленных сел и районов реализовывать продукцию, а для жителей выгодно приобретать социально значимые продукты по доступным ценам, - рассказал заместитель акима Атырауской области Алибек НАУТИЕВ. График участия районов Атырауской области в ярмарке: Жылыойский район - 10 - 11 февраля, Кызылкогинский район - 17 - 18 февраля, Макатский район - 24-25 февраля, Индерский район - 3-4 марта, Махамбетский район - 10-11 марта, Исатайский район - 17-18 марта, Курмангазинский район - 24-25 марта.
Камилла МАЛИК Фото представлено РСК
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