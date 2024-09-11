В Атырауской области 2786 женщин трудоустроили на общественные работы, 263 на социальные и 487 женщин пожилого возраста трудоустроены по проекту «Күміс жас».

В этом году в Атырауской области трудоустроили более восьми тысяч женщин. Половина из них обратились сами за помощью в трудоустройстве. 5170 женщин проживают в сельской местности, сообщила руководитель отдела областного управления координации занятости и социальных программ Гульболат Амангалиева.

— Большую часть трудоустроили на постоянную работу. С учётом потребностей рынка труда более тысячи женщин обучили по проектам «онлайн-skills» и «Бастау - Бизнес», 4 394 женщин трудоустроили на субсидируемые государством рабочие места, — рассказала Амангалиева.

Также спикер сообщила, что 2786 женщин трудоустроили на общественные работы, 263 на социальные и 487 женщин пожилого возраста трудоустроены по проекту «Күміс жас».