ОПМ будет проходить 4 по 14 января на территории Актюбинской области. - За первый день проведения ОПМ полицейскими пресечено более 500 нарушений ПДД, задержано 8 водителей, управляющих автотранспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, за превышение утановленной скорости движения к административной ответственности привлечено 110 водителей, - сообщили в пресс-службе ДВД Актюбинской области. Кроме того, 38 пешеходов привлечены к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. К примеру, 4 января на проспекте Абулхаир хана водитель автомашины "Мерседес" при перестроении совершил ДТП. На место происшествия прибыл наряд полиции. Как показала экспертиза, 22-летний водитель находился в средней степени алкогольного опьянения. Автомашина водворена на шрафстоянку. Водителю грозит лишение водительских прав на 5 лет.