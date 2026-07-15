Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

800 нарушений выявили за 3 дня на дорогах ЗКО

Оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога" в области продолжается.
Жулдызхан Хасангалиева
800 нарушений выявили за 3 дня на дорогах ЗКО
Стопкадр с видео ДП ЗКО

С начала года в ЗКО зарегистрировано 522 ДТП, в которых погибли 32 человека и 767 получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона. Чтобы снизить число нарушений ПДД, в области проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Безопасная дорога". За первые три дня полицейские уже выявили 800 нарушений. Из них шесть водителей сели за руль в нетрезвом состоянии, а 11 водили авто, несмотря на то что ранее были лишены водительских прав. 

Департамент полиции призывает водителей и пешеходов строго соблюдать правила дорожного движения. По словам полицейских, дисциплина и ответственность на дороге - главный залог сохранения человеческих жизней.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article