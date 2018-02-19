81-летняя жительница Уральска отравилась угарным газом

Пенсионерку обнаружили сотрудники ДЧС ЗКО в бессознательном состоянии во время пожара 17 февраля в 02.36, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС ЗКО Жазира АБДРАХМАНОВА, сообщение о том, что из квартиры жилого дома по улице Балластная, 9 идет дым, поступило на пульт пожарной связи 17 февраля в 02.08. - Как оказалось в кухонном помещении одноэтажного 4-квартирного жилого дома горят деревянные полы. В доме была обнаружена 81-летняя пострадавшая в бессознательном состоянии, которая в последующем была пер