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Происшествия Социум

81-летняя жительница Уральска отравилась угарным газом

Пенсионерку обнаружили сотрудники ДЧС ЗКО в бессознательном состоянии во время пожара 17 февраля в 02.36, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС ЗКО Жазира АБДРАХМАНОВА, сообщение о том, что из квартиры жилого дома по улице Балластная, 9 идет дым, поступило на пульт пожарной связи 17 февраля в 02.08. - Как оказалось в кухонном помещении одноэтажного 4-квартирного жилого дома горят деревянные полы. В доме была обнаружена 81-летняя пострадавшая в бессознательном состоянии, которая в последующем была пер
Кристина Кобина
81-летняя жительница Уральска отравилась угарным газом
Пенсионерку обнаружили сотрудники ДЧС ЗКО в бессознательном состоянии во время пожара 17 февраля в 02.36, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила пресс-секретарь службы пожаротушения ДЧС ЗКО Жазира АБДРАХМАНОВА, сообщение о том, что из квартиры жилого дома по улице Балластная, 9 идет дым, поступило на пульт пожарной связи 17 февраля в 02.08. - Как оказалось в кухонном помещении одноэтажного 4-квартирного жилого дома горят деревянные полы. В доме была обнаружена 81-летняя пострадавшая в бессознательном состоянии, которая в последующем была передана сотрудникам скорой медицинской помощи, - пояснили в пресс-службе ДЧС ЗКО. По словам заместителя руководителя управления здравоохранения ЗКО Гульнары АБДРАХМАНОВОЙ, пострадавшая была доставлена в городскую многопрофильную больницу с диагнозом - отравление угарным газом. - Сейчас она находится в больнице в токсикологическом отделении под наблюдением врачей. Ее состояние оценивается как средней тяжести, - пояснили в облздраве. К слову,  пожар был полностью  ликвидирован в 03.12. Причина, ущерб и виновные лица устанавливаются.
Пожар отравление угарный газ пенсионерка

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