По словам акима Акжайыкского района Калияра Айтмухамбетова, в данный момент питьевой водой обеспечены 89,4 % проживающих, то есть охват составляет 35 543 человека. - В этом году в рамках программы «Развитие регионов» к селам Кадыркул, Кызылжар, Кенсуат, Базартобе подведен водопровод. На сегодняшний день ведутся работы по строительству водопроводов в селах Жамбыл и Битлеу. По завершении работ охват чистой питьевой водой составит 93,1% населения. После этого у нас остается еще 7 населенных пунктов, где население более 200 человек в одном сельском населенном пункте, - сообщил Калияр Айтмухамбетов. Аким района отметил, что не менее важным является вопрос обеспечения жителей природным газом. По району голубое топливо проведено в 33 населенных пунктах, что по численности населения составляет 92,7 процента. - Для проведения газа к жилым домам и социальным объектам 11 населенных пунктов проведены конкурсные процедуры (Сарман, Битлек, Есим – 1 направление, Жанажол, Тегисжол, Жамбыл, Битик, Уштобе, Карагай – 2 направление) и начаты работы по строительству. На сегодняшний день данные работы в селах Сарман, Битлеу, Акбулак и Есим практически завершены. По завершении работ во всех 11 населенных пунктах охват составит 99 процентов, - рассказал Калияр Айтмухамбетов. Также в этом году на ремонт дорог в районе из республиканского бюджета выделено 1,5 млрд тенге. Кроме того, будет софинансирование из местного бюджета. На выделенные средства отремонтирована подъездная дорога к селу Жайык, идут работы по капительному ремонту подъездных дорог сел Лбищенск, Жанабулак, а также к селу Алгабас, расположенному в 36 км от автотрассы Уральск-Атырау. В плане разработка ПСД на ремонт внутрипоселковых дорог сел Чапаево и Тайпак, также подъездных дорог с.Кабыршакты, Алмалы, Бударин, Мерген.