Организатора кудалыка сына Розы Рымбаевой казахстанского певца Али Окапова оштрафовали на 41 тысячу тенге, передает корреспондент Tengrinews.kz. Сын Розы Рымбаевой женился на казахстанской певице в Атырау Фото: instagram.com/revuenews В пресс-службе Департамента по контролю качества товаров и услуг по Атырауской области рассказали, что 19 августа житель Атырау нарушил требование постановления главного санврача, запрещающее проведение семейных мероприятий. Он собрал родных и близких в доме и провел мероприятие, говорится в сообщении департамента. Поэтому на него был составлен административный протокол по статье "Нарушение требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов". В ведомстве подтвердили, что речь идет об организаторе тоя Али Окапова. "На организатора торжества был составлен административный протокол и наложен штраф в размере 15 МРП (более 41 тысячи тенге)", - сообщили в пресс-службе департамента. Напомним, 20 августа женился 29-летний певец Али Окапов, сын народной артистки Розы Рымбаевой. Ранее в Минздраве заявили, что проводят проверку по факту торжественных событий в семьях Али Окапова и Торегали Тореали во время карантина. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.