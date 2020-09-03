Сегодня всего лишь второй день с начала нового учебного года в новом формате, однако среди родителей уже идет волна возмущения. Дистанционное образование оказалось многим не под силу, и дело вовсе не в детях и их мамах и папах. Хваленая платформа Bilimland оказалась не готовой к такой нагрузке. Корреспонденты "МГ" изучили новый формат обучения и поговорили с возмущенными родителями и педагогами.
Из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции новый 2020-2021 учебный год решено было начать в ином формате. Если ученики начальных классов по заявлению родителей могут посещать школы и обучаться в привычном формате, то школьники 5-11 классов лишены такой возможности. Они будут учиться в дистанционном формате минимум до конца первой четверти. Такая перспектива многих не обрадовала, но деваться некуда. Педагоги начали активно готовиться к онлайн-обучению, родители закупили всевозможные гаджеты, установили сверхскоростной интернет, разработчики принялись совершенствовать существующие платформы и создавать новые, а чиновники от образования отчитались о полной готовности к дистанционному образованию.
Чуть не поседели
А что на деле? Всего за два дня нового учебного года мамы и папы буквально "поседели" от такого новшества. По их словам, казахстанское образование в корне не готово обучать детей на расстоянии и давать им качественное образование.
– Это какое-то сумасшествие! В России дети нормально ходят в школу, наши любят раздувать проблему из ничего. Это во-первых. Во-вторых, наши дети отупеют с таким образованием. Я сегодня села с ребенком заниматься и чуть не поседела. Платформа Bilimland настолько не продумана, что волком выть хочется. Грузится долго, сидели около 40 минут, задания не соответствуют теме. Перешли на WhatsApp, учитель говорит одно, делает другое, времени не хватает, ребенок темы не понимает. Почему наши дети должны страдать? - говорит возмущенная мама шестиклассника Анар.
– Это просто жесть какая-то. Первый день ребенок занимался сам. Вечером честно признался, что ничего не понял. Они почему-то занимаются по WhatsApp. Учитель создала миллион чатов по всем предметам, там миллиард сообщений от детей, которые не поймут, что от них требуется. Сообщения учителей теряются. Ребенок вообще в трансе, не поймет, в каком чате и что нужно смотреть. Если уж хваленная образовательная платформа не тянет и приходится обучаться в чатах, то создали бы одну группу и вводили туда учителей-предметников по очереди. В общем, еще неделя такого обучения и я пошлю ее к чертям. И да, наше так называемое бесплатное обучение дорого обходится. Я вот ищу репетитора, потому что мы с мужем работаем, и даже если бы мы не работали, я не педагог. Я не могу объяснить ребенку что и как. Одно - знать самому и другое - объяснить кому-то. Для меня это какие-то очевидные вещи, которые вроде как должны знать все априори. И когда ребенок этого не понимает, я начинаю выходить из себя. Я ругаюсь на ребенка, муж на меня, ребенок плачет, в общем вечерами у нас не милый семейный ужин, а сплошная напряженка, - обрисовала свою ситуацию мама пятиклассника Алия.
Социальные сети также пестрят жалобами и возмущениями. На различных пабликах начали появляться посты о том, что дистанционное образование до добра не доведет.
Отдельное нарекание со стороны мам и пап вызывает казахстанский интернет, который на деле не выдерживает нагрузку. Сам министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов заявил, что интернет в Казахстане не приспособлен для обучения онлайн.
- Мы видим, что интернет в нашей стране не приспособлен, чтобы 2,5 миллиона детей обучались через онлайн-системы, - сказал тогда министр.
Верните нас в школу
Оказалось, что дети тоже не в восторге от всей этой ситуации. После беззаботных летних каникул они надеялись вновь вернуться в школу, встретиться с одноклассниками и грызть гранит науки так, как привыкли это делать. Ученик 9 класса городской школы Родион говорит, что с радостью сел бы за парту, достал бы книгу с тетрадью и внимательно слушал бы учителя, но только в классе.
– Дистанционка - это какой-то трэш, финиш. Я в ауте, не могу сконцентрироваться, сесть за ноутбук и заставить себя учиться. Так не должно быть. Учиться самостоятельно я еще не готов. Мои одноклассники тоже такого же мнения. Учителя никто не слышит, видео зависает. Может быть вы вернете нас в школу? В Bilimland есть такой раздел как "виртуальная лаборатория"? В моем понимании опыты по химии, физике должны проводиться непосредственно в лаборатории, чтобы мы видели их своими глазами, могли потрогать, пощупать. Ну невозможно так получать знания, а нам ведь еще поступать в вуз. Тем более я планирую учиться за рубежом. Вряд ли смогу поступить в иностранный вуз с пустой головой, - говорит подросток.
- Мама раньше ругалась на меня, если я в телефоне долго сидел. Теперь я его видеть не могу, ослепну скоро, разглядывать задания в плохом качестве. О том, чтобы что-то понять, вообще речь не идет, - рассказала ученица 10-го класса Алуа.
Ощущение, будто говорю сама с собой
У педагогов свои проблемы. Они утверждают, что дистанционное образование никогда не заменит традиционное. Учитель биологии городской школы Роза (имя изменено по просьбе интервьюера) говорит, что нагрузка на педагогов стала максимальной.
– Из-за онлайн-обучения, несомненно, в разы увеличилась нагрузка на педагогов. Никто не оплачивает интернет, не у всех учителей есть техническая возможность провести урок в дистанционном формате. На каком основании я обязана вести онлайн-уроки? Сейчас преподавателей среднего профессионального образования в приказном порядке обязывают вести уроки в режиме онлайн. Но в моем трудовом договоре нет такого соглашения. Ноутбук я купила на свои деньги, интернет поменяла на сверхскоростной тоже на свои деньги. В конце концов, трачу свое личное время на подготовку уроков, проверку заданий, организацию учебного процесса в режиме онлайн, - рассказала Роза.
Преподаватель химии Татьяна уверяет, что в данной ситуации педагоги страдают не меньше детей и их родителей.
– Сейчас я буквально рыдаю перед компьютером. Химия - это не тот предмет, который можно изучать онлайн. Здесь важен сам предмет, фактическое присутствие учеников и учителя. Дистанционное образование не может быть качественным. Я должна снимать и выкладывать видеоуроки, объяснять тему, проверять задания, исправлять ошибки, снова объяснять, и так бесконечно. Иногда складывается такое ощущение, будто говорю сама с собой. Часто домашние задания дети скидывают среди ночи, бесконечные писки телефона начали раздражать. Мы ведь тоже не железные в конце концов. У нас тоже есть семьи, дети, свои личные дела, но, к сожалению, никого это не волнует, - возмущается педагог.
Извинились за сбои
Между тем, стало известно, что разработчики платформы Bilimland принесли свои официальные извинения казахстанцам за то, что в программе случились сбои. Представитель казахстанской образовательной онлайн-платформы Bilimland Санжар Кенжеханулы пообещал, что подобные проблемы в работе сайта больше не повторятся.
– Хотим извиниться перед детьми, учителями, родителями, которых мы сегодня подвели. Мы над этим работаем. Сегодня соответствующее усиление производим, дополнительный кластер приобретаем. Дай бог, завтра таких проблем уже наблюдаться не будет. Насильно пользователей мы держать не можем. Тех, кто нам верит, нам доверяет, мы просим отнестись с пониманием, – сказал Санжар Кенжеханулы в прямом эфире на странице Kun.KZ
в Facebook.
По его словам, ранее платформа проходила тестирование, и сайт рассчитан на единовременный вход 150 тысяч уникальных пользователей, но, как выяснилось, нагрузка в виде реальных пользователей отличается от искусственной.
В школах Уральска школах насчитываются 52 752 ученика. 28 691 школьник с 5 по 11 классы будут учиться в дистанционном формате. 19 517 учеников начальных классов могут посещать школу.
– 1, 2 сентября в школах города Уральск учебный процесс начался в дистанционном формате. Учителя проводили уроки синхронно и асихронно, то есть часть 40-минутного урока проходила через видеоконференцию для объяснения нового материала. Остальное время учащимся было дано на самостоятельное выполнение заданий. Дистанционное обучение для учителей и учащихся и родителей является новым форматом обучения, поэтому встречаются определенные трудности. Эти трудности общими усилиями в данный момент решаются. Это временные неудобства. Администрация школы совместно с учительским коллективом на местах решает проблемы и налаживает учебный процесс, - рассказала заведующая методическим кабинетом городского отдела образования Индира Амертаева.
