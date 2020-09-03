В пабликепоявился пост, в котором говорится, что в доме № 120 по улице Монкеулы мальчик стоит на карнизе окне седьмого этажа. — Возможно, детей оставили дома одних. Один ребенок все время открывает окно и стоит почти снаружи, — подписал пост автор фотографий. За несколько часов пост собрал почти 300 гневных комментариев. Многие осудили родителей ребенка, напомнив, что буквально неделю назад трагедия унесла жизнь 4-летнего ребенка, который выпал из окна 7 этажа. — Опять дети без присмотра родителей. Мамы и папы, вы где? Почему оставляете своих детей, — написала ellie_elmu. — Сразу нужно в полицию звонить. Мамашкам мало случаев падения детей? Поставьте решетки, ну или на худой конец замки и тросики специальные, — говорит valeriay_yu. — Штрафовать надо родителей, чтоб решетки начали ставить и ответственность нести, — возмутилась пользователь valentinaa_family. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что участковые инспекторы Зачаганского отдела полиции провели с родителями ребенка профилактическую беседу. — Ребенок вместе с родителями проживает на седьмом этаже этого дома. Со слов мамы, несовершеннолетний вытирал окно. Родители предупреждены, — сообщили в полиции. Rn_NmziNUyY Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.