одинаковый для женщин и мужчин;

будет пересчитываться для новых получателей, исходя из складывающихся параметров (доходность, инфляция, размер минимальной выплаты);

рассчитывается для каждого возраста, начиная с 20 лет.

для граждан 30 лет – 2 518 000 тенге;

35 лет – 2 961 000 тенге;

40 лет – 3 437 000 тенге;

45 лет – 3 947 000 тенге;

50 лет – 4 495 000 тенге

55 лет – 5 084 000 тенге;

59 и более лет – 5 586 000 тенге.

"Достижение данных "пороговых" сумм вполне доступно для постоянно работающих граждан, имеющих доход на уровне среднемесячной заработной платы по стране", – пояснил министр.

Состоявшиеся пенсионеры, которые имеют накопления в ЕНПФ – до 50% оставшейся суммы (около 178,4 тысячи человек). У этой категории граждан совокупная пенсия (включая пенсию по возрасту, базовую пенсию и выплаты из ЕНПФ) должна составлять не менее 40% от размера утраченного дохода (ранее получаемой зарплаты).

Граждане, уже оформившие себе пенсионный аннуитет, и имеющие ещё накопления – оставшуюся сумму в ЕНПФ (порядка 13,3 тысячи человек).

Министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов конкретизировал условия для целевого использования казахстанцами части их пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий, лечение или для передачи в управление финансовым компаниям.Новой возможностью могут воспользоваться казахстанцы трудоспособного возраста, у которых сумма накоплений в ЕНПФ превышает так называемый порог достаточности. Определённая сумма должна оставаться на пенсионном счёте, а всё, что сверх этой суммы, граждане смогут использовать. Порог достаточности – это минимальная необходимая сумма пенсионных накоплений, которая, с учётом будущих регулярных пенсионных взносов в ЕНПФ от дохода вкладчика (не ниже минимальной заработной платы), позволит обеспечить его пенсионными выплатами не ниже размера минимальной пенсии до 82 лет. Основные параметры порога достаточности:По предварительным расчётам, порог достаточности составит:По словам министра, правом на изъятие части накоплений из ЕНПФ также смогут воспользоваться: