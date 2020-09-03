Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Актюбинской области, 28 мая житель Мугалжарского района обманул доверчивого жителя города, пообещав ему трудоустройство в АО "КТЖ". Взамен мошенник потребовал от него 1 млн тенге. 34-летний житель города Актобе, не долго думая, предоставил ему эти деньги. – Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Еще один факт мошенничества зафиксирован в начале октября прошлого года. Неизвестный мужчина, под предлогом оказания содействия в трудоустройстве вахтовым методом в городе Атырау, обманул 34-летнего актюбинца. Мошенник заполучил 300 тысяч тенге от доверчивого актюбинца. По факту начато досудебное расследование. Призываем актюбинцев быть особо осторожными и не доверять незнакомым людям, чтобы не стать жертвами мошенников. Необходимо перепроверять и проявлять бдительность, передавая ценные вещи или деньги незнакомцам - сказал заместитель начальника ДП Актюбинской области Канат Нурмагамбетов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.