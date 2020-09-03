Депутаты парламентской фракции «Народные коммунисты» бьют тревогу: выпускники вузов и колледжей могут пополнить армию безработных, а чиновники игнорируют эту проблему. Вопрос о трудоустройстве молодежи поднял на пленарном заседании депутат Мажилиса, руководитель фракции КНПК Айкын Конуров. Депутаты призвали правительство принять меры по трудоустройству выпускников вузов и сузов период пандемии Коммунист отметил, что, получив дипломы, молодые специалисты вышли на рынок труда в самый критический период в истории независимости Казахстана. Сейчас, когда из-за пандемии рабочие места оказались в дефиците. – Выпускники высших и средних специальных учебных заведений, не имеющие трудового опыта, зачастую уже с негативной кредитной историей имеют наименьшие шансы среди остальных участников рынка труда получить работу или открыть свое дело в сегодняшних условиях, – заявил А.Конуров. Как показывают зарубежные исследования, позднее начало работы затем отражается на карьере в течение 10-15 лет, то есть на самом старте закладывается неравенство. – При этом, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, не зависящие от молодых людей, никаких адресных мер поддержки государством не предпринимается, – подчеркнул коммунист. И речь не только о временной массовой потере рабочих мест. Грядут серьезные изменения в структуре экономики. Соответственно, нам крайне необходимо коренное реформирование системы подготовки кадров и обеспечение взаимосвязи сферы образования и рынка труда. – Необходимо прогнозирование и планирование по этим вопросам, вместо того, чтобы сводить все к торговле образовательными услугами! – отметил А.Конуров. – Мы уже увидели, к чему привела тотальная коммерциализация и короткий горизонт планирования в медицине и фармацевтике. Теперь это ощущаем и в образовании. «Народные коммунисты» призвали правительство принять конкретные меры по содействию трудоустройству выпускников и организации запуска своего дела, определить государственным приоритетом реальное развитие молодежного предпринимательства и разработать программу профессиональной ориентации учащихся. Пресс-служба КНПК Источник Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.