Елизавете Поповой 2,5 года, она родилась с расщелиной нёба, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Моя дочь не может есть и разговаривать - мама больной девочки из Уральска Мама Лизы Виктория рассказывает, что ее беременность протекала нормально и родилась девочка. Болезнь заметили не сразу. - Я когда родила Лизу, мне никто не сказал, что она нездорова. Когда ей исполнился месяц, мы пошли в поликлинику на осмотр, вот там врач сказала мне, что у Лизы расщелина нёба. Я когда услышала это, в обморок упала, - рассказывает Виктория. Малышку поставили на портал, чтобы сделать операцию. Когда подошла их очередь, девочке было четыре месяца. Однако выяснилось, что в столь раннем возрасте такие операции не делают. - Мы позже с мужем собрали деньги и повезли Лизу в Самару, там ей провели операцию. Теперь ей нужна реабилитация в Самарской клинике Середавина, которая обойдется нам в 400 тысяч тенге. Часть суммы мы собрали, не хватает 250 тысяч тенге. Моя дочь так и не начала говорить, она произносит лишь мама и папа, а когда ест - давится. Врачи говорят, что это может быть из-за шва после операции, поэтому ей нужен осмотр и реабилитация, на которые мы просим помочь нам собрать деньги. Моя дочь - очень красивая, и мне больно смотреть, что она так мучается, - говорит Виктория. Муж Виктории работает, сама она тоже, однако их зарплаты уходят на оплату съемного жилья и кредитов, которые они взяли на лечение девочки. Сама Виктория является воспитанницей детского дома. - Муж не хотел, чтобы я просила у людей, но деваться некуда. Мы сами не в силах собрать 250 тысяч тенге. Кредиты нам больше не дают. Я очень хочу, чтобы моя дочь заговорила и стала нормально есть. Прошу всех неравнодушных помочь нам. По окончании лечения я предоставлю полный отчет за каждую копейку, - пояснила мама девочки. Если кто-то желает помочь Елизавете Поповой, можно перечислить деньги на следующие карты: Каспи банк: 4400 4301 0593 5206, привязана к номеру +77477853204. Сбербанк: 4263 4472 9154 2295. ИИН Виктории 000115650734.