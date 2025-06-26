Министерство внутренних дел Казахстана предупредило об ответственности за опасные пранки и экстремальные трюки, популярные в соцсетях. Так, в последнее время в интернете все чаще появляются видео с так называемыми пранками и экстремальными сценами. В МВД уверены, что эти розыгрыши и опасные трюки осуществляются ради хайпа в социальных сетях.

– К сожалению, «погоня за лайками и просмотрами» нередко выходит далеко за рамки юмора и безобидных развлечений. Вместо доброжелательного контента их авторы прибегают к агрессии, провокациям, инсценировкам насилия и риску для жизни как собственной, так и окружающих. Такие действия представляют опасность и нарушают общественный порядок, – отметили в ведомстве.

С начала года по таким фактам к административной ответственности уже привлечены 24 человека. К примеру, в столице блогеры устроили в лифте постановку с «трупом» и нападением с топором. Их контент вызвал панику и сильный испуг у случайных пассажиров. Все участники жестокого розыгрыша арестованы на сроки от 15 до 30 суток.

В Алматинской области во время съемки экстремального ролика молодой человек попытался перепрыгнуть через движущийся автомобиль. Попытка закончилась трагически: он получил тяжелую травму и скончался.

– Подобные «шутки» и трюки — не просто опасны, они аморальны и нарушают общественный порядок, подрывают чувство безопасности и могут привести к необратимым последствиям. Невольные зрители часто испытывают шок и стресс. А сами исполнители подвергают себя серьезной опасности. МВД напоминает: за грубое нарушение общественного порядка, провоцирующее панику или причиняющее вред, а также за унижение человеческого достоинства предусмотрена административная и уголовная ответственность. Блогерство и съемка на камеру — не оправдание для противоправных действий. Жестокие пранки и опасные трюки — это не искусство, а шаг за грань закона. Мы обращаемся ко всем авторам подобного контента: Подумайте о последствиях, прежде чем снимать или участвовать в сомнительных сценах. Уважайте чувства, безопасность и личные границы других как в жизни, так и в интернете. Соблюдайте закон и не совершайте действий, которые могут привести к правовой ответственности, – отметил начальник департамента, официальный представитель МВД Шынгыс Алекешев.

