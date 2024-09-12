Пожар устроила девочка в подъезде одного из многоэтажных домов.

В Instagram-паблике atyrauoil.official опубликовали видео, на котором девочка поджигает велосипед в подъезде, после чего убегает. Огонь распространяется все больше и больше, затем его стараются потушить очевидцы.

Сообщается, что случай произошёл в одном из подъездом многоэтажных домов в микрорайоне Нурсая. В управлении полиции Атырау дополнили, что инцидент произошёл седьмого сентября.

— Поступило сообщение о возгорании велосипеда в подъезде одной из многоэтажек города. С помощью видеокамеры установили, что велосипед поджёг с помощью спичек 9-летний ребёнок. Девочка рассказала, что играла и бросала горящие спички в велосипед, однако, когда произошел пожар, она испугалась и убежала, — пояснили в ведомстве.

Полицейские отметили, что они с родителями девочки провели профилактическую разъяснительную работу.







