Как сообщили в ДЧС Атырауской области, 19 февраля горел частный дом, расположенный в микрорайоне Жеруйык в Атырау.
— Горела комната на пером этаже двухэтажного дома. В ходе разведки пожарные обнаружили тело 70-летнего мужчины. Им удалось предотвратить распространение огня на другие комнаты. Причину пожара выясняют, — пояснили в ведомстве.
Пожар тушили 18 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС Атырауской области.