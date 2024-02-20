ЗКО в числе регионов, где могут быть подтопления

На заседании Правительства глава МЧС Чингис Аринов отметил, что текущая паводковая обстановка по стране на сегодняшний день относительно стабильная.

Так, зарегистрированы 12 фактов подтопления населенных пунктов и переливы автодорог. Так, в январе и феврале из-за резкого колебания температуры и обильного снеготаяния в ВКО, Абай, Атырау и Актюбинской областях произошли подтопления 15 дворовых территорий, 29 дачных участков, 13 улиц и переливы дорог.

– Необходимо заблаговременно провести мероприятия по снижению паводковых угроз населенным пунктам. Это своевременный вывоз снега, проведение взрывных работ на реках, обвалование населенных пунктов, подготовка техники и людей, инертных материалов, пунктов сбора и соответствующих средств первой необходимости для населения, - отметил Чингис Аринов.

Между тем по предварительному прогнозу Казгидромета, в февраля и марте возможно выпадение обильных осадков.

В этой связи, есть риски подтопления населенных пунктов в десяти регионах. Из них вследствие стоков горных вод - в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жетісу. Из-за обильного таяния снега - в ЗКО, Акмолинской, СКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях.