На заседании Правительства глава МЧС Чингис Аринов отметил, что текущая паводковая обстановка по стране на сегодняшний день относительно стабильная.
Так, зарегистрированы 12 фактов подтопления населенных пунктов и переливы автодорог. Так, в январе и феврале из-за резкого колебания температуры и обильного снеготаяния в ВКО, Абай, Атырау и Актюбинской областях произошли подтопления 15 дворовых территорий, 29 дачных участков, 13 улиц и переливы дорог.
– Необходимо заблаговременно провести мероприятия по снижению паводковых угроз населенным пунктам. Это своевременный вывоз снега, проведение взрывных работ на реках, обвалование населенных пунктов, подготовка техники и людей, инертных материалов, пунктов сбора и соответствующих средств первой необходимости для населения, - отметил Чингис Аринов.
Между тем по предварительному прогнозу Казгидромета, в февраля и марте возможно выпадение обильных осадков.
В этой связи, есть риски подтопления населенных пунктов в десяти регионах. Из них вследствие стоков горных вод - в Алматинской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской и Жетісу. Из-за обильного таяния снега - в ЗКО, Акмолинской, СКО, Карагандинской, Павлодарской и Костанайской областях.