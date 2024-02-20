В редакцию "МГ" житель Уральска прислал видео, на котором автор говорит о жестоком обращении с животными. Так, якобы в районе школы №26 сотрудники ветеринарной станции отлавливали собак, у которых есть хозяин. Кроме словесных перепалок и нецензурных выражений в кадр попало, как пожилого мужчины бьют по лицу. Со слов горожан, с собаками ужасно обращаются, туго завязывают веревки и душат.

Между тем, директор городской ветеринарной станции Ерлан Ищанов рассказал, что в тот район отлавливать собак его сотрудники приехали по заявке от жителей. Также, при исполнении своих обязанностей одному из работников разбили голову.

— Жители сами жалуются на собак и вызывают отлов. Но когда мы приезжаем выполнять свою работу на нас накидываются. Жильцы сами провоцируют такое поведение, матерят, нападают. Разбили нашему сотруднику голову бутылкой. Собаки там ходят стаями, у них нет хозяев, они не чипированы и не стерилизованы. Пожилой мужчина на видео не хозяин, он просто их подкармливает. Мы все это проверяем через сканер. Животных забирают, стерилизуют, кастрируют, чипируют и через неделю отвозят назад на место обитания, — рассказал директор ветеринарной станции.