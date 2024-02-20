Прокуроры ЗКО выявили растрату более 50 миллионов тенге из бюджета. Деньги были выделены в рамках государственного социального заказа.

Факт установили в ходе проверки оказания услуг по перевозке людей с инвалидностью. Поставщик, оказывающий услуги по перевозке инвалидов, предоставлял фиктивные акты оказанных услуг путем. Количество часов и услугополучателей завышались, тем самым приводя к необоснованной оплате бюджетных средств.

Материал зарегистрировали в книге учета информации прокуратуры и передали в департамент экономических расследований по ЗКО по статье 189 «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества группой лиц по предварительному сговору».